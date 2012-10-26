Госдума защитила от увольнения многодетных отцов

Фото: Москва 24

Госдума запретила увольнять многодетных отцов, которые являются единственными кормильцами в семье.

Соответствующие поправки депутаты приняли в Трудовой кодекс 26 октября, сообщает РИА Новости.

Теперь нельзя будет увольнять отцов - единственных кормильцев как минимум троих детей, среди которых есть хотя бы один ребенок младше трех лет. Также не могут быть уволены по инициативе работодателя отцы-одиночки и единственные кормильцы инвалидов младше 18 лет.

Напомним, законопроект был внесен в Думу 25 апреля 2012 года. Поправки были разработаны после прошлогоднего решения Конституционного суда. Прецедент создал многодетный отец, москвич Алексей Остаев. После экономического кризиса в его компании произошло массовое сокращение штатов, и летом 2010 года Остаев был уволен. На тот момент у него было трое детей: дочерям было 7 и 12 лет, а сыну - 5 месяцев. Суд встал на сторону отца и признал частично противоречащей Конституции статью 261 Трудового кодекса, не ограждающую от такого увольнения.

Ранее законодательство предусматривало запрет на увольнение только для матерей. Так, нельзя уволить мать ребенка младше трех лет, а также одинокую мать инвалида до 18 лет или ребенка до 14 лет.

Стоит также отметить, что в России мало официальных сведений по количеству одиноких отцов. По разным оценкам, в стране их от 300 до 800 тысяч. При этом из 150 родителей-одиночек – 149 мам и только 1 отец. В США и странах Западной Европы "отцовских" семей больше – 10-15 процентов от общего числа семей с одним родителем.