Статья о финансовых пирамидах может появиться в Уголовном кодексе

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Государственной Думы рассматривают законопроект, который позволит внести в Уголовный кодекс отдельную статью о финансовых пирамидах.

Об этом на пресс-конференции, посвященной борьбе с мошенниками, рассказал замначальника следственной части ГСУ глава МВД по Москве Алексей Кузнецов.

По его словам, "основная сложность – это доказать преступный умысел создателей финансовых пирамид". Сделать юридическим разговорный термин предложили Минфин и Счетная палата России.

В настоящее время действия преступников квалифицируются по статье "Мошенничество", основным в которой является обман или злоупотребление доверием. Однако в случае с пирамидами доказать это сложно.

Например, Сергей Мавроди на своих сайтах предупреждает о возможном ущербе при вступлении в его пирамиду, и в этом случае следствию трудно доказать преступный умысел.