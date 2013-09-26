Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2013, 14:46

Политика

Статья о финансовых пирамидах может появиться в Уголовном кодексе

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Государственной Думы рассматривают законопроект, который позволит внести в Уголовный кодекс отдельную статью о финансовых пирамидах.

Об этом на пресс-конференции, посвященной борьбе с мошенниками, рассказал замначальника следственной части ГСУ глава МВД по Москве Алексей Кузнецов.

По его словам, "основная сложность – это доказать преступный умысел создателей финансовых пирамид". Сделать юридическим разговорный термин предложили Минфин и Счетная палата России.

В настоящее время действия преступников квалифицируются по статье "Мошенничество", основным в которой является обман или злоупотребление доверием. Однако в случае с пирамидами доказать это сложно.

Например, Сергей Мавроди на своих сайтах предупреждает о возможном ущербе при вступлении в его пирамиду, и в этом случае следствию трудно доказать преступный умысел.

Госдума законы Уголовный кодекс финансовые пирамиды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика