Госдума приняла закон об ограничении деятельности коллекторов

Фото: ТАСС/Машков Юрий

Закон о регулировании деятельности коллекторов приняли в Госдуме в третьем окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Взысканием долгов разрешено заниматься только крупным кредитным организациям и профессиональным коллекторам, а микрофинансовым компаниям запретили вести такую деятельность.

Согласно документу, коллекторское агентство должно иметь уставной капитал не менее 10 миллионов рублей и взыскание задолженностей должно быть его основной деятельностью. Также компании должны заключать договор обязательного страхования ответственности на сумму не менее 10 миллионов рублей в год.

Имеющие судимость в сфере экономических преступлений и общественной безопасности и руководители с испорченной деловой репутацией не могут заниматься коллекторством.

Для общения с должником запрещено привлекать двух и более лиц. Также коллекторы не имеют права встречаться с заемщиком чаще одного раза в неделю и звонить чаще двух раз в семь дней. Не допускается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни и с 22:00 до 8:00 в будние дни. Помимо этого, нельзя применять физическую силу, угрожать, портить имущество или использовать психологическое давление.

По закону, заемщик может отказаться общаться с взыскателем через четыре месяца после наступления просрочки по кредиту. Если же коллекторы обратятся в суд, то должника можно будет беспокоить еще два месяца до принятия судебного решения.

Помимо этого, коллекторы не имеют права раскрывать информацию о должнике и сумме долга, в том числе запрещено размещать эти данные в интернете или в жилом помещении.

Закон распространяется только на взыскание задолженности с физических лиц. Нормы не действуют в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, закон не касается долгов по услугам связи и жилищно-коммунального хозяйства.