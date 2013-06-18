Дума обязала СМИ оповещать о природных и техногенных катастрофах

Госдума приняла 18 июня во втором чтении закон, который обязывает все СМИ оповещать население о чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах.

Проект закона также устанавливает дополнительные критерии определения чрезвычайных ситуаций.

"Кроме того, мы предлагаем ввести единую систему оповещения, которая будет распространяться на федеральный, региональный и местный уровни", - приводит пресс-служба Госдумы России слова председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой. По ее словам, документ вводит общие стандарты оповещения, которые будут разрабатываться, регламентироваться МЧС.

"В свое время мы приняли закон по уровням террористической угрозы, который позволяет гражданам России принимать самостоятельные решения с точки зрения планирования и принятия дополнительных мер безопасности", - добавила глава думского комитета.

В свою очередь, первый замруководителя думской фракции единороссов Вячеслав Тимченко добавил, что разработка законопроекта связана, в частности, с трагедией, произошедшей в городе Крымске Краснодарского края в июле 2012 года, когда в результате наводнения погибли более 170 человек. "Предупрежден - значит, вооружен. Не в наших силах наложить запрет на чрезвычайные ситуации. Но в наших силах своевременно предупредить население о возможных опасностях. И тогда трагедия Крымска не повторится", - добавил Тимченко.