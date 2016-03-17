Коллекторам запретят названивать должникам, бить их и надоедать визитами

Фото: ТАСС/Кубединов Игорь

Правительство России поддержало законопроект, устанавливающий правила работы коллекторов, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, коллекторское агентство должно иметь уставной капитал не менее 10 миллионов рублей и его основной деятельностью может быть только взыскание задолженностей.

Имеющие судимость в сфере экономических преступлений и общественной безопасности, а также руководители с испорченной деловой репутацией не могут заниматься коллекторством. Также все сотрудники организации должны состоять в реестре.

Также по закону коллекторы не имеют права встречаться с должниками чаще одного раза в неделю и звонить чаще двух раз в семь дней. Не допускается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни и с 22:00 до 8:00 в будние дни. Помимо этого, нельзя применять физическую силу, угрожать, портить имущество или использовать психологическое давление.

При общении с должником сотрудник коллекторского агентства должен всегда представляться, запрещается скрывать номер телефона и адрес электронной почты. Также коллектор обязан хранить бумажные документы и аудиозаписи, подтверждающие связь с гражданином, в течение 3 лет.

Штраф за нарушение правил общения с должником авторы проекта предлагают увеличить в 10 раз – до 2 миллионов рублей.

Кредитор может передать персональные данные должника коллектору только после согласия гражданина. При этом последний имеет право отказаться лично общаться с взыскателями и назначить своего представителя. Также запрещено сообщать о долге третьим лицам или раскрывать сведения в интернете.

Под действие законопроекта попадают банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Госдума рассмотрит документ в первом чтении на заседании 12 апреля, комитет по финансовому рынку – 6-7 апреля.

В последнее время все больше должников стали жаловаться на действия коллекторов, которые идут на любые способы выбивания денег: ломают двери, угрожают жизни и здоровью семьи.

В настоящее время в Госдуме находятся сразу несколько законопроектов, регламентирующие коллекторскую деятельность. Одни предлагают полностью запретить оказание подобных услуг, другие – регулировать споры только в судебном порядке.

Против попыток узаконить коллекторский бизнес также выступает и Роспотребнадзор. При этом в службе поддерживают создание цивилизованных норм внесудебного взыскания просроченной задолженности, но они должны исключать причинение вреда другому человеку и злоупотребление правом.