Наказание за подделку акцизов на алкоголь ужесточат

Фото: ТАСС/Игорь Акимов

Первый замглавы комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Юрий Напсо поддержал идею Минфина ужесточить уголовную ответственность за подделку акцизных марок на алкоголь, сообщает Агентство "Москва".

"Я не знаю, как насчет того, чтобы приравнять к денежным знакам, но то, что нужно ужесточить историю, связанную с акцизными марками, – это факт. Очень много контрафакта. Несмотря на то, что акцизные марки давно введены в оборот, мы знаем случаи, когда от контрафактного алкоголя погибают люди, к сожалению", – сказал он.

Сейчас, согласно УК, подделка акцизов на алкоголь карается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Максимальное наказание для фальшивомонетчиков – лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом.

По его словам, ужесточение наказания за подделку акцизных марок позволит дополучить налоги, которые государство не получает из-за контрафакта. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что ведомство разрабатывает меры по ужесточению ответственности за поддельный алкоголь, в том числе планируется приравнять производство и реализацию продукции с поддельными акцизными марками к реализации и производству фальшивых денежных знаков.