Россиянам разрешат заключать электронные трудовые договора

В Госдуме рассмотрели законопроект, разрешающий заверять договор цифровой подписью. Также, согласно законопроекту, все нужные для работы документы фрилансеры смогут отправить по почте

Госдума приняла сегодня в первом чтении правительственный законопроект, регулирующий трудовые отношения между работодателями и работниками "на дому".

В трудовое законодательство будет внесена новая категория - "дистанционные работники". Законопроектом предусматривается, что трудовой договор с такими работниками может заключаться в электронном виде, передает РИА Новости.

В этой связи предлагается установить возможность использования усиленной электронной подписи при заключении, изменении или прекращении такого договора. Необходимые для поступления на работу документы также можно будет предоставлять работодателю в электронном виде.

При этом сведения о дистанционной занятости по желанию работника могут не вноситься в трудовую книжку.

Необходимость принятия законопроекта объясняется все возрастающим количеством специалистов, работающих удаленно. Неурегулированность вопросов, связанных с таким видом труда, приводит к тому, что значительное количество граждан при фактически складывающихся трудовых отношениях лишены возможности официального трудоустройства.

Напомним, президент России Дмитрий Медведев подписал обновленный закон об электронной подписи в России в марте 2011 года. В соответствии с этим законом физические и юридические лица получили возможность использования электронной подписи при подписании электронных документов.