16 апреля 2013, 14:56

Политика

Видеозапись нарушения ПДД может стать основанием для возбуждения дела

Водители смогут загружать записи с нарушениями ПДД на сайт госуслуг

ГИБДД могут начать возбуждать дела по записям с видеорегистраторов, рассказал в эфире "Москва FM" разработчик проекта, депутат Госдумы Роберт Шлегель.

По его словам, в Государственной думе разрабатывают законопроект, согласно которому водители смогут выкладывать на портале госуслуг кадры с нарушениями, а полицейские будут привлекать виновников.

"Мы каждый день ездим и видим как люди подрезают друг друга, хамят и все это фиксируют видеорегистраторы, но кроме того как выложить на YouTube мы ничего с этим сделать не можем", - посетовал парламентарий.

В данный момент на сайте Российской общественной инициативы идет голосование, которое должно определить степень необходимости подобного законопроекта.

