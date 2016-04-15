Госдума рассмотрит законопроект о выплатах малоимущим гражданам

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Гражданам, оказавшимся за чертой бедности, могут назначить ежемесячные выплаты. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает Агентство "Москва".

Авторы законопроекта полагают, что действующие меры социальной поддержки малоимущих граждан не являются достаточными, поэтому необходимо отразить в законодательстве понятие "бедность" и ввести дополнительные выплаты.

В документе также уточняется, что средства ежемесячной социальной выплаты могут расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, медицинских изделий, оплату услуг, состав и перечни которых определяются правительством РФ, а также на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Ранее специалисты портала Superjob выяснили, сколько денег необходимо среднестатистическому россиянину, чтобы быть счастливым. Так, жители России считают порогом бедности доход в 15 тысяч рублей, а богатством представляется ежемесячный заработок в размере 450 тысяч рублей. Но для счастья гражданам достаточна меньшая сумма –175 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в марте федеральное правительство понизило один из ключевых экономических показателей – прожиточный минимум. Теперь он составляет 9 452 рубля. От него зависит минимальный размер оплаты труда и разные социальные выплаты.