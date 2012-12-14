Владельцы квартир будут обязаны делать взносы в фонд капремонта

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума окончательно приняла в третьем чтении закон о создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Он вводит обязательные ежемесячные платежи для собственников квартир.

Выбирать способ накопления средств будут сами жители. Есть два варианта: через регионального оператора или на отдельном специальном счете дома.

Минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт будет устанавливать субъект на основе рекомендаций уполномоченного федерального органа власти. Его сумма может составить от 2 до 10 рублей за квадратный метр. Делать ежемесячные взносы собственники жилья начнут с середины 2014 года, сообщает РИА Новости.

Субъекты также будут формировать программы капремонта. При этом первыми должны будут ремонтироваться дома, которые требовали ремонта на дату приватизации первого жилого помещения.

Законопроект содержит список работ, которые финансируются за счет фонда. В него входят ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт и замена лифтов, крыш, подвалов, фасадов, фундаментов дома и установка общедомовых счетчиков теплоэнергии, воды, электроэнергии и газа. Этот перечень может быть расширен законом субъекта.