В Госдуме предложили наказывать сотрудников МВД за выходки "чоповцев"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Госдуме предложили привлекать к ответственности сотрудников МВД за грубые выходки работников частных охранных предприятий (ЧОП). Первый зампред комитета по конституционному законодательству Александр Агеев сообщил m24.ru, что направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением подумать об ужесточении контроля для стражей правопорядка. По мнению депутата, сотрудники МВД, выдающие лицензии ЧОПам, должны нести за них такую же ответственность, как за действия своих подчиненных: от административного штрафа вплоть до увольнения. Получив ответ из МВД, к осенней сессии депутат Госдумы планирует подготовить соответствующий законопроект.

По словам Агеева, такие меры необходимы, чтобы пресечь произвол в действиях сотрудников ЧОП. "Непрофессионализм, отсутствие квалификации и специальной подготовки, а также постоянного системного контроля со стороны государственных органов являются основными причинами вопиющих фактов нарушения законодательства о частной охранной деятельности", – пояснил он в письме.

Депутат предлагает ввести "меры, аналогичные системе взысканий, применяемых к вышестоящему начальству МВД в случае нарушения их подчиненных". "Это может быть административная, дисциплинарная ответственность или увольнение", – пояснил Агеев m24.ru.

Депутат добавил, что уже осенью соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение в Госдуму. Кроме того, ответственность можно прописать в приказе МВД, чтобы "не загромождать кодекс административных правонарушений".

В Министерстве внутренних дел РФ m24.ru сообщили, что ведомство рассмотрит письмо депутата, когда оно к ним поступит.

Сейчас для работы частный охранник обязан получить лицензию, которая действует пять лет. Для ее оформления он должен сделать медсправку, в том числе пройти психиатра и нарколога. После этого в одном из негосударственных заведений нужно пройти обучение - от 98 до 266 часов в зависимости от разряда. Так, только охранник шестого разряда может носить огнестрельное оружие. Будущий чоповец обязан сдать экзамен в лицензионно-разрешительном отделе МВД и получить специальное удостоверение. Обучение и экзамен не подразумевают специализации. То есть неважно, где будет работать охранник: в школе, офисе или торговом центре. 30 июня произошло ЧП в магазине "Пятерочка" на улице 800-летия Москвы. 34-летний москвич оплатил покупки и шел к выходу. По его словам, один из охранников у кассы набросился на него с кулаками. В результате покупал попал в больницу с серьезными травмами. Полиция уже просмотрела видео с камер наблюдения магазина, установила свидетелей. Заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Причина драки до конца не определена, однако выяснилось, что сотрудник ЧОПа работал без лицензии. Подобный случай произошел 7 июня, когда в полицию обратилась жительница района Люблино и сообщила, что ее ребенок получил телесные повреждения в результате удара электрошокером в магазине "Пятерочка". Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов в своем Twitter написал, что "горе-охранника необходимо сурово наказать". Московская полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 116 УК России "Побои".



Председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков говорит, что полицейские сейчас ответственно относятся к выдаче разрешений работникам ЧОП. "Если есть соответствующие документы, что сотрудник сдал зачеты, принес медицинские справки, то только тогда полицейский выдает разрешение. Это похоже на схему на выдачу разрешения на владение оружием", – отметил он.

Кроме того, полицейские инспектируют "чоповцев" в ходе контрольных проверок. "Сотрудники МВД изначально проверяют на подлинность документы при выдаче разрешений, но и во время внеочередных проверок они могут еще раз проконтролировать законность действий охранников", – подчеркнул Цветков.

Председатель правления группы компаний "Интегрированная безопасность" Александр Магрицкий считает, что ответственность за противоправные поступки" чоповцев" нужно возлагать на сотрудников учреждений, которые заключают с ними договор.

"Руководители торговых предприятий в погоне за низкими ценами привлекают к работе нелицензированные ЧОПы и охранников, а за это никакой ответственности не несут. Надо больше руководителей бизнеса привлекать к ответственности, если они привлекают к работе неправильные ЧОПы", – отметил он.

Председатель Координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин рассказал, что сотрудники МВД сейчас никак не отвечают за действия ЧОП. "Работников МВД никто не наказывает, ЧОПы решают возникающие вопросы сами", – отметил эксперт.

С одной стороны, в депутатской инициативе есть недостатки, считает Пашкин. "Давайте еще в паспортно-визовой службе введем ответственность. Кто-то получил загранпаспорт, за границей совершил преступление, а мы будем наказывать того, кто выдал паспорт", – иронизирует эксперт.

В то же время частичную ответственность за действия ЧОП сотрудники полиции должны нести. "Если ЧОПовец в кого-то стрелял, а потом оказалось, что у него была судимость, из-за которой он вообще не имеет право владеть оружием, то должны приниматься соответствующие меры против сотрудника полиции, который это упустил", - пояснил Пашкин.

Анатолий Федотов, Жанна Гимаева