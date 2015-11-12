В Госдуме предлагают запретить производство алкоэнергетиков

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В Госдуме подготовлен законопроект о запрете производства алкоэнергетиков. Об этом m24.ru рассказал председатель комиссии Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал. Депутаты предлагают создать производственные стандарты и ГОСТы, запрещающие сочетать алкоголь с энергетическими компонентами, в том числе с кофеином и таурином. После принятия новых стандартов парламентарии планируют обратиться к коллегам из стран Таможенного союза, чтобы внести правки в техрегламент "О безопасности пищевой продукции".
"Нужно ограничить производство именно алкогольных энергетиков и признать их вредными для здоровья. Для этого нужны ГОСТы и стандарты, запрещающие сочетать алкоголь с таурином, кофеином и с другими вредными химическими добавками", – заявил Фургал.
По его словам, алкогольные энергетики пагубно влияют на здоровье человека, в особенности на молодой организм. "В их состав входит углекислый газ, кофеин, таурин и спирт. По сути эти вещества не совместимы друг с другом и являются противоположными по воздействию, поэтому употребление алкогольных коктейлей приносит колоссальный вред", – отметил депутат.
Фургал добавил, что после принятия закона о запрете производства алкоэнергетиков в России парламентарии обратятся к коллегам из стран Таможенного союза с аналогичным предложением.
"Мы будем предлагать и белорусам и казахам, чтобы они согласились ввести ограничения. Но если они не согласятся, то мы можем прописать только в своих ГОСТах. По аналогии принимались стандарты по производству молока", – заключил он.
После запрета на продажу производители алкогольных энергетиков начали менять информацию на этикетках, пытаясь выдать свою продукцию за легальную. Например, они убирают привычные кофеин и таурин и добавляют новые ингредиенты. Некоторые из них начали называть алкоэнергетики пивными и винными напитками, чтобы вновь продавать в магазинах. В палате молодых законодателей при Совете Федерации сообщали, что придется изменить ГОСТы на пивные и винные напитки, чтобы избежать появления алкоэнергетиков на полках магазинов.
Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов рассказал, что сейчас рынок алкоэнергетиков в масштабах страны сравнительно небольшой. "Алкоэнергетики у нас занимают менее процента на алкогольном рынке страны. Заводы, которые разливают алкоэнергетики, находятся в центральных регионах России, в том числе и в Подмосковье. Порядка четырех предприятий перекрывают всю потребность в этом виде напитков", – пояснил эксперт.
По его словам, после запрета продажи алкогольных энергетиков в некоторых регионах страны некоторые производители сами снимают напитки с производства. "Они просто перестают добавлять в энергетики алкоголь и продают их безалкогольными, на цену это мало влияет", – отметил Смирнов.
Собеседник m24.ru добавил, что прежде чем вводить запреты на производство, необходимо провести исследования вреда энергетических компонентов на организм человека.
Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова, напротив, уверена, что федеральный закон о запрете производства алкоэнергетиков – единственный способ защитить население страны от вредного влияния этих напитков. "Учитывая последние выступления ФАС, которые предлагали снять запреты на продажу алкоэнергетиков, это единственный выход из ситуации", – сказала она.
При этом, по словам Стебенковой, большинство специалистов отмечают колоссальный вред от употребления алкоэнергетиков.
Напомним, в Москве также предлагали запретить продажу алкогольной продукции по пятницам, объявив ее "днем трезвости". По мнению ряда депутатов, такой запрет положительно скажется на здоровье граждан и поможет снизить количество ДТП на столичных улицах в последний день рабочей недели. Предложение поддержали в Роспотребнадзоре.