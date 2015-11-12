В Госдуме предлагают запретить производство алкоэнергетиков

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Госдуме подготовлен законопроект о запрете производства алкоэнергетиков. Об этом m24.ru рассказал председатель комиссии Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал. Депутаты предлагают создать производственные стандарты и ГОСТы, запрещающие сочетать алкоголь с энергетическими компонентами, в том числе с кофеином и таурином. После принятия новых стандартов парламентарии планируют обратиться к коллегам из стран Таможенного союза, чтобы внести правки в техрегламент "О безопасности пищевой продукции".

"Нужно ограничить производство именно алкогольных энергетиков и признать их вредными для здоровья. Для этого нужны ГОСТы и стандарты, запрещающие сочетать алкоголь с таурином, кофеином и с другими вредными химическими добавками", – заявил Фургал.

По его словам, алкогольные энергетики пагубно влияют на здоровье человека, в особенности на молодой организм. "В их состав входит углекислый газ, кофеин, таурин и спирт. По сути эти вещества не совместимы друг с другом и являются противоположными по воздействию, поэтому употребление алкогольных коктейлей приносит колоссальный вред", – отметил депутат.

Фургал добавил, что после принятия закона о запрете производства алкоэнергетиков в России парламентарии обратятся к коллегам из стран Таможенного союза с аналогичным предложением.

"Мы будем предлагать и белорусам и казахам, чтобы они согласились ввести ограничения. Но если они не согласятся, то мы можем прописать только в своих ГОСТах. По аналогии принимались стандарты по производству молока", – заключил он.

Слабоалкогольными энергетиками считаются алкогольные напитки, содержащие до 9% этилового спирта, а также кофеин или другой тонизирующий компонент. Законы, запрещающие розничную продажу алкоэнергетиков, приняты уже в 38 регионах России. В том числе с 1 мая запрещена продажа таких напитков в Слабоалкогольными энергетиками считаются алкогольные напитки, содержащие до 9% этилового спирта, а также кофеин или другой тонизирующий компонент. Законы, запрещающие розничную продажу алкоэнергетиков, приняты уже в 38 регионах России. В том числе с 1 мая запрещена продажа таких напитков в Москве и Подмосковье . Продавцов могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей , предпринимателей – на 50-100 тысяч. Ранее Минздрав предлагал распространить запрет на всю страну . Федеральная антимонопольная служба (ФАС), напротив, готова выступить за отмену даже региональных запретов. После запрета на продажу производители алкогольных энергетиков начали менять информацию на этикетках, пытаясь выдать свою продукцию за легальную. Например, они убирают привычные кофеин и таурин и добавляют новые ингредиенты. Некоторые из них начали называть алкоэнергетики пивными и винными напитками, чтобы вновь продавать в магазинах. В палате молодых законодателей при Совете Федерации сообщали, что придется изменить ГОСТы на пивные и винные напитки, чтобы избежать появления алкоэнергетиков на полках магазинов.



Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов рассказал, что сейчас рынок алкоэнергетиков в масштабах страны сравнительно небольшой. "Алкоэнергетики у нас занимают менее процента на алкогольном рынке страны. Заводы, которые разливают алкоэнергетики, находятся в центральных регионах России, в том числе и в Подмосковье. Порядка четырех предприятий перекрывают всю потребность в этом виде напитков", – пояснил эксперт.

По его словам, после запрета продажи алкогольных энергетиков в некоторых регионах страны некоторые производители сами снимают напитки с производства. "Они просто перестают добавлять в энергетики алкоголь и продают их безалкогольными, на цену это мало влияет", – отметил Смирнов.

Собеседник m24.ru добавил, что прежде чем вводить запреты на производство, необходимо провести исследования вреда энергетических компонентов на организм человека.

Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова, напротив, уверена, что федеральный закон о запрете производства алкоэнергетиков – единственный способ защитить население страны от вредного влияния этих напитков. "Учитывая последние выступления ФАС, которые предлагали снять запреты на продажу алкоэнергетиков, это единственный выход из ситуации", – сказала она.

При этом, по словам Стебенковой, большинство специалистов отмечают колоссальный вред от употребления алкоэнергетиков.

Напомним, в Москве также предлагали запретить продажу алкогольной продукции по пятницам, объявив ее "днем трезвости". По мнению ряда депутатов, такой запрет положительно скажется на здоровье граждан и поможет снизить количество ДТП на столичных улицах в последний день рабочей недели. Предложение поддержали в Роспотребнадзоре.