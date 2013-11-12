Налог на недвижимость будут рассчитывать исходя из стоимости земли

Фото: ИТАР-ТАСС

Налог на торговую и офисную недвижимость будут рассчитывать из кадастровой стоимости объекта. Соответствующие поправки будут внесены в закон "О налоге на имущество", сообщила во вторник на плановом заседании правительства Москвы заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

До настоящего времени налоговая база рассчитывалась, исходя из балансовой стоимости объектов недвижимости организаций. Согласно новой системе, налоговая ставка в 2014 году составит 0,9%, а далее будет расти с каждым годом.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Максима Решетникова, разница обоих систем заключатся в том, что раньше балансовая стоимость двух одинаковых проектов варьировалась от возраста здания: налог за новую постройку мог почти в 10 раз превышать ту сумму, которую платят владельцы старого здания.

Теперь же величина налоговых выплат будет зависеть от стоимости земли, на которой находится здание, при этом у части построек налоговая нагрузка не изменится. Как заметил Решетников, изменения в модели налогообложения не скажутся на рыночных ценах этих московских объектов, сообщается на информационном портале правительства Москвы.

Согласно новому законопроекту будут сохранены все налоговые льготы, которые были предусмотрены как федеральным, так и московским законодательством.