Учащихся детей-сирот обеспечат дополнительной соцподдержкой

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предполагает дополнительную соцподдержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Законопроект касается дополнительных гарантий учащимся, потерявшим во время обучения обоих или единственного родителя. Теперь эти категории детей приравниваются к детям-сиротам.

Согласно законопроекту, молодые люди, потерявшие во время обучения единственного или обоих родителей, должны сохранить право на государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии до достижения 23 лет.

Также детям-сиротам предоставляется право проходить профессиональную подготовку по рабочим профессиям и должностям служащих за счет бюджетных средств. Им предоставят выпускное пособие и бесплатный проезд.

Законопроект предлагает наделить правительство РФ полномочиями утверждать нормы обеспечения детей-сирот питанием, одеждой, обувью и другими предметами. Во время каникул дети-сироты имеют право на бесплатное питание и проживание в образовательных организациях.

Напомним, с 1 января в столице увеличили пособия на содержание детей-сирот на 10 процентов. Теперь ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот зависят от категории ребенка. На ребенка-инвалида выделят 27,5 тысячи рублей, на здорового ребенка в возрасте до 12 лет – 16,5 тысячи.