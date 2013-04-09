Будущим чиновникам запретят хранить ценности за границей

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутатов и чиновников, а также претендентов на эти должности лишат зарубежных активов. Об этом пишет газета "Коммерсант". Госдума должна принять пакет поправок уже на следующей неделе.

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Думе узаконить право президента и его администрации в любой момент проводить проверку сведений о зарубежных счетах и активах чиновников, а также расширить круг лиц, на которых будет распространен новый запрет.

Как отметил политтехнолог Владимир Перевозчиков, поправки повысят управляемость и упростят контроль за финансовыми потоками.

Владельцы зарубежной собственности будут понимать, что, претендуя на выборную должность от оппозиционной партии, которой не гарантировано попадание в парламент, они рискуют остаться и без должности, и без собственности.

Согласно внесенным поправкам к закону, отказываться от зарубежных активов должны не только действующие депутаты и чиновники, их супруги и несовершеннолетние дети, но и те, кто только баллотируется на выборные должности.

Они должны будут предоставить в избирком письменное уведомление об отсутствии банковских счетов и других активов за пределами России.

Ожидается, что эти ограничения коснутся и депутатов Госдумы.

Запрет на хранение за рубежом будет распространяться не только на деньги, но и на другие ценности.