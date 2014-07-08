Дизайн 100-рублевой купюры надо менять не из-за частей тела - эксперт

Депутаты предлагают изменить дизайн 100-рублевой купюры

Дизайн 100-рублевой купюры должен быть изменен не из-за изображения, а согласно правилам по модификации денег, заявил в эфире радио "Москва FM" эксперт Союза бонистов - центра изучения памятников бумажноденежного обращения - Роман Леонов.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Худяков направил письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной, где указал, что на банкноте изображены "интимные части тела фигуры" Аполлона на крыше Большого театра в Москве, поэтому в соответствии с законом купюра должна иметь маркировку "18+". Он считает, что изображение на банкноте не соответствует закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"Большинство людей, которые держат в руках купюру, вообще не обращают на это внимание", - прокомментировал эту инициативу Леонов. По его словам, на денежных банкнотах других стран также присутствуют изображения обнаженных людей. "Например, купюра Финляднии 1945 года, а также французские, африканские", - сказал эксперт.

Он также отметил, что дизайн сторублевки менять необходимо в любом случае: "По правилам, его положено менять один раз в 10-15 лет, потому что за это время фальшивомонетчики осваивают технологию производства купюр. Последние модификации были в 2000 и в 2004 годах, следующая должна быть сейчас".

Как пишут "Известия", в качестве альтернативы депутат Роман Худяков предлагает при выпуске новой 100-рублевой купюры использовать изображения "достопримечательностей Севастополя как города-героя, а также как города стратегического значения".