Утверждены главы комитетов и заместители спикера Госдумы

Госдума седьмого созыва утвердила заместителей спикера парламента на своем первом пленарном заседании.

Посты первых заместителей заняли Александр Жуков из "Единой России" и Иван Мельников от КПРФ. Ранее на посту спикера Госдумы утвердили Вячеслава Володина.

Его заместителями от фракции "Единая Россия" назначены – Сергей Неверов, Владимир Васильев, Петр Толстой и Ирина Яровая. От ЛДПР – Игорь Лебедев и от "Справедливой России" – Ольга Епифанова.

Кроме того, 5 октября назначили глав 26 комитетов нижней палаты парламента. Половина из них отошла "Единой России", по пять достались КПРФ и ЛДПР, еще три – "Справедливой России".

Комитет по культуре возглавил единоросс Станислав Говорухин. Комитет по безопасности и противодействию коррупции, которым ранее руководила Ирина Яровая, возглавил бывший замглавы СКР, единоросс Василий Пискарев.

Один из важнейших комитетов Госдумы – по международным делам – возглавил депутат ЛДПР Леонид Слуцкий. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская возглавила комиссию по контролю за доходами депутатов Госдумы.

С полным списком глав комитетов можно ознакомиться здесь.