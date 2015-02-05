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Квартира

5 февраля, 20:11

Наследники собственников жилья могут получить право на деприватизацию

Госдума приватизация квартира Единая Россия законопроект

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Наследники собственников жилья могут получить право на деприватизацию, соответствующий законопроект подготовила депутат Госдумы Елена Николаева.

Законопроект предусматривает предоставление права передачи жилых помещений из частной собственности в государственную и муниципальную "не только тем, кто стал собственником в порядке приватизации, но и их наследникам, а также получившим жилые помещения в собственность по иным основаниям".

Изменения предлагается внести в закон "О приватизации жилищного фонда в России". В настоящее время, согласно законодательству, вернуть квартиру в собственность государства могут лишь "граждане, приватизировавшие жилое помещение". Наследник к таким не относится, так как становится собственником в результате принятия наследства.

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"Этот проект актуален в связи со вступлением в силу закона, согласно которому налог на имущество будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Из-за повышения размера налога многие не смогут его платить, и у них будет возможность расприватизировать жилье, даже если оно досталось им по наследству", – сказала M24.ru юрист Марина Силкина. По ее словам, государству такая схема выгодна, ведь значительная часть квартир перейдет в его собственность.

При этом, отметила юрист, чтобы деприватизировать жилье, наследнику все равно будет необходимо в судебном порядке доказать, что он является малоимущим и не в состоянии выплачивать налог на собственность.

Также депутат Елена Николаева предложила установить право граждан, стоящих на учете для предоставления жилья по договорам социального найма, на получения жилье в собственность бесплатно. Кроме того, законопроект предполагает внесение изменений в порядок предоставления жилья детям-сиротам.

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