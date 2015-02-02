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Политика

2 февраля, 16:18

Госдума обещает повысить пенсии еще раз с 1 апреля

Госдума пенсии Ольга Баталина власть

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Социальные пенсии пенсионерам снова повысятся с 1 апреля. Об этом заявила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина, передает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Пенсии будут выплачиваться неукоснительно - полностью и в срок. В этом году предстоит еще повышение размера социальной пенсии с 1 апреля на темп роста прожиточного минимума пенсионера", - сказала Баталина.

Напомним, с 1 февраля в России повышаются сразу несколько видов пенсий. По данным Минтруда, пенсии по старости вырастут на 11,4 процента. Так, средняя пенсия прибавит 1 265 рублей и увеличится до 12 464 рублей.

Увеличатся и страховые пенсии по инвалидности - с 7 176 до 7 994 рублей, а по потере кормильца - с 7 218 до 8 040 рублей. Всего же февральское повышение коснется почти 40 миллионов россиян.

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В конце декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов отмечал, что пенсии россиян с 1 февраля могут проиндексировать примерно на 9,8%, их размер составит около 13 тысяч рублей.

Дроздов напомнил, что по закону с 1 февраля пенсии индексируются на уровень инфляции за прошлый год. Добавим, что ПФР рассчитывал бюджет исходя из уровня инфляции 7,5 процентов. Однако реальная инфляция оказалась выше.

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