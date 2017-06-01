Законопроект о "черных списках" авиадебоширов могут принять уже в июне

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпаниям могут разрешить на три года вносить авиадебоширов в "черные списки", сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева. Соответствующий закон нижняя палата парламента может принять уже в июне.

По словам депутата, перевозчики будут вносить пассажиров в "черные списки" только по решению суда. Пополнять списки будут авиакомпании, чьи пассажиры создавали угрозу безопасности во время полета.

На борт не будут пускать за драки, скандалы и нападение на бортпроводников. Перевозчики направят имена пассажиров представителям Росавиации, которая будет принимать решение о пополнении "черного списка" в течение пяти рабочих дней.