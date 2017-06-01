Форма поиска по сайту

01 июня 2017, 09:56

Политика

Законопроект о "черных списках" авиадебоширов могут принять уже в июне

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпаниям могут разрешить на три года вносить авиадебоширов в "черные списки", сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева. Соответствующий закон нижняя палата парламента может принять уже в июне.

По словам депутата, перевозчики будут вносить пассажиров в "черные списки" только по решению суда. Пополнять списки будут авиакомпании, чьи пассажиры создавали угрозу безопасности во время полета.

На борт не будут пускать за драки, скандалы и нападение на бортпроводников. Перевозчики направят имена пассажиров представителям Росавиации, которая будет принимать решение о пополнении "черного списка" в течение пяти рабочих дней.

Попавшие в списки не смогут купить авиабилет на внутренние и международные рейсы. Попасть на борт человек сможет только в том случае, если он направляется на лечение, сопровождает на борту инвалида, возвращается в Россию из стран, откуда можно добраться только самолетом или же летит на похороны близких родственников. Реестр пассажиров будет опубликован на сайте Росавиации.

По данным Росавиации, с 2014 по 2016 год 15 самолетов совершили вынужденную посадку из-за агрессивного поведения пассажиров. В 2016 году на борт не допустили более тысячи пассажиров, около пятисот дебоширов пришлось снять с рейсов. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются экипажи курортных чартеров и судов, совершающих длительные перелеты.

