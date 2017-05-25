Блошиный рынок начнет работу во дворе Музея Москвы с конца мая

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Городской блошиный рынок откроется во дворе Музея Москвы 28 мая. Темой станет советское фотоискусство, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Около 100 антикварных магазинов и коллекционеров привезут на продажу раритеты, личные вещи также представят более 400 горожан. На рынке можно будет купить подлинные снимки именитых фотографов 1960–1980-х годов.

В 14:00 открытую лекцию о легендах советской фотографии прочитает куратор Британской высшей школы дизайна Светлана Тэйлор. В 17:00 начнется мастер-класс по советской фототехнике, о которой расскажет коллекционер и журналист Антон Размахнин.

Дискуссии с художником по дереву Анной Легониной состоятся в 13:00 и 15:00, их посвятят истории старинной деревянной утвари. Желающим предоставят возможность обменяться игрушками, а дети до 12 лет с родителями смогут выставить на продажу свои поделки и книги.

Советские мелодии и хиты прошлых лет станут музыкальным сопровождением праздника.

Вход на рынок свободный.