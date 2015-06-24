Google запустил собственное радио

Фото: скриншот с Youtube

Американская компания Google анонсировала обновленное приложение Play Music. Теперь там будет доступно бесплатное онлайн-радио при условии прослушивания рекламы, сообщила компания в своем блоге.

Пользователям приложения предлагают 10 тематических "радиостанций" под различное настроение - на работе, в машине, на тренировке, перед сном и так далее.

Между тем бесплатная версия Google Play Music сначала заработает только в США. В ней пользователи не смогут выбирать треки для прослушивания или пропускать их.

Платная подписка на Play Music стоит 189 рублей в месяц и дает право составлять собственные плей-листы или откладывать для прослушивания в оффлайн-режиме любой из 30 миллионов треков в фонотеке Google.

Бесплатное онлайн-радио уже доступно в веб-версии сервиса. В приложениях для Android/iOS оно появится на этой неделе.

Ранее M24.ru сообщало, что "Яндекс" запустил бесплатный музыкальный стриминговый сервис "Яндекс.Радио". Об этом компания объявила на маркетинговой конференции Yet another Conference on Marketing.

Примечательно, что для пользователей без подписки в "Яндекс.Музыке" проигрывание будет прерываться аудиорекламой 3-4 раза в час. Новая услуга доступна на мобильных устройствах на базе iOS и Android и на radio.yandex.ru.

По данным "Яндекса", сейчас наблюдается рост аудитории, потребляющей музыкальный контент онлайн. В то же время в компании отмечаю падение популярности классических радио форматов. В частности, в Москве, по некоторым оценкам, более 17,5 % прослушивания радио в Москве приходится на интернет.

Отметим, стриминговые музыкальные сервисы позволяют слушать треки онлайн без скачивания. Одним из самых известных подобных сайтов является Spotify - сервис из Швеции, предлагающий легальное прослушивание музыки многих лейблов, включая Sony, EMI, Warner, и Universal.