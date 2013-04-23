В "Гоголь-центре" москвичи смогут избавиться от собственных пороков

В "Гоголь-центре" может появиться второй ящик, помогающий людям. Создатель "Доброго ящика" в "Гоголь-центре" планирует сделать "обетницу". На этот раз актер Никита Кукушкин предлагает жителям столицы избавиться не от старых вещей, а от собственных пороков.

В квадратном ящике будут лежать таблички с надписями об отказе, например, от курения или желания тратить много денег.

Чтобы сдержать слово и навсегда избавиться от вредной привычки, посетителям "Гоголь-центра" разрешат забрать символичную табличку домой.

Напомним, в "Гоголь-центре" работает "Добрый ящик". Туда можно приносить одежду, которая вам больше не нужна. Все собранные вещи передадут нуждающимся в них – обездоленным и бездомным, а также в Фонд Милосердия.