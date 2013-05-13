Военная прокуратура требует отставки гендиректора Оборонсервиса

Фото: ИТАР-ТАСС

Военная прокуратура обвинила гендиректора ОАО "Оборонсервис" в нанесении государству ущерба в размере пяти миллиардов рублей. На имя министра обороны России Сергея Шойгу поступило соответствующее представление от главного военного прокурора Сергея Фридинского.

В документе, который датируется 29 марта 2013 года, Фридинский заявляет, что гендиректор Оборонсервиса Сергей Хурсевич "не обеспечил соблюдения законности" в работе компании "и сам встал на путь нарушения закона", вследствие чего он должен быть освобожден от занимаемой должности, пишет "Коммерсантъ".

Фридинский сообщает, что в результате проверок реализации активов "Оборонсервиса" было возбуждено 25 уголовных дел.

Напомним, что расследование в отношении ОАО "Оборонсервис" началось после продажи ведомствам по заниженным ценам земли, здания и акций ОАО "31-й Государственный проектный институт специального строительства".

Другие статьи газеты "Коммерсантъ"