Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2013, 12:50

Политика

Президиум ВАК незаконно выдал 1,3 тысячи дипломов – Генпрокуратура

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным проверки Генпрокуратурой Минобрнауки, Высшая аттестационная комиссия в 2012 году незаконно выдала 1323 диплома доктора наук.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства, полномочия о выдаче дипломов были переданы министерству в 2011 году, при этом сами документы были отпечатаны на уже недействительных бланках.

Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в ходе проверки – затягивание сроков решения комиссии, неудовлетворительное хранение диссертаций и грубые нарушения при присвоении ученых степеней.

По итогам проверки шестеро чиновников были уволены, еще двое – понижены в должности.

Напомним, в начале 2013 года разгорелся скандал, связанный с "липовыми" учеными степенями – тогда несколько десятков диссертаций были признаны недействительными, а их обладатели лишились ученых званий.

Был уволен и глава ВАК Феликс Шамхалов, сейчас он находится под домашним арестом по делу о хищениях из "Внешэкономбанка".

Сайты по теме


Генпрокуратура РФ следствие проверки дипломы ВАК Феликс Шамхалов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика