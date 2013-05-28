Президиум ВАК незаконно выдал 1,3 тысячи дипломов – Генпрокуратура

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным проверки Генпрокуратурой Минобрнауки, Высшая аттестационная комиссия в 2012 году незаконно выдала 1323 диплома доктора наук.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства, полномочия о выдаче дипломов были переданы министерству в 2011 году, при этом сами документы были отпечатаны на уже недействительных бланках.

Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в ходе проверки – затягивание сроков решения комиссии, неудовлетворительное хранение диссертаций и грубые нарушения при присвоении ученых степеней.

По итогам проверки шестеро чиновников были уволены, еще двое – понижены в должности.

Напомним, в начале 2013 года разгорелся скандал, связанный с "липовыми" учеными степенями – тогда несколько десятков диссертаций были признаны недействительными, а их обладатели лишились ученых званий.

Был уволен и глава ВАК Феликс Шамхалов, сейчас он находится под домашним арестом по делу о хищениях из "Внешэкономбанка".