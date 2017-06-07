Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

07 июня 2017, 14:07

Генпрокуратура проверит 22 потенциально нежелательных организации

Генпрокуратура РФ законы Совет Федерации НКО Юрий Чайка общество власть

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Сотрудники Генпрокуратуры начали проверку 22 иностранных неправительственных организаций, которых могут признать нежелательными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнил генпрокурор Юрий Чайка, проверку уже провели в 73 иностранных неправительственных организациях. "В результате деятельность десяти из них признана нежелательной в РФ, еще по 22 проверочные мероприятия продолжаются", – отметил он, выступая на парламентских слушаниях в Совфеде 7 июня.

Чайка пояснил, что десять организаций, которые попали в список нежелательных, занимались организацией незаконных публичных мероприятий, а также пытались повлиять на ход избирательных кампаний в интересах иностранных государств.

Порядок признания деятельности иностранных и международных неправительственных организаций нежелательной на территории РФ был законодательно закреплен в мае 2015 года.

В ходе парламентских слушаний 7 июня Юрий Чайка также внес предложение предоставить Минюсту право внеплановых проверок НКО. По данным Генпрокуратуры, события последних лет потребовали усиления госконтроля за деятельностью некоммерческих организаций.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать