Генпрокуратура проверит 22 потенциально нежелательных организации

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Сотрудники Генпрокуратуры начали проверку 22 иностранных неправительственных организаций, которых могут признать нежелательными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнил генпрокурор Юрий Чайка, проверку уже провели в 73 иностранных неправительственных организациях. "В результате деятельность десяти из них признана нежелательной в РФ, еще по 22 проверочные мероприятия продолжаются", – отметил он, выступая на парламентских слушаниях в Совфеде 7 июня.

Чайка пояснил, что десять организаций, которые попали в список нежелательных, занимались организацией незаконных публичных мероприятий, а также пытались повлиять на ход избирательных кампаний в интересах иностранных государств.