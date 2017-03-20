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20 марта 2017, 10:03

ЧП

В Гане около 20 школьников погибли из-за падения дерева

Фото: AP/Christian Thompson

Вырванное бурей дерево унесло жизни по меньшей мере 20 человек в Гане, сообщает агентство France Press.Оно обрушилось на группу старшеклассников, плававших в озере.

Инцидент произошел на западе Ганы. Школьники приехали, чтобы полюбоваться одним из крупнейших в стране водопадов – Кинтампо. Дети решили искупаться в бурю.

Сильный ветер вырвал росшее на берегу дерево, которое накрыло школьников. Часть старшеклассников погибли от удара мощным стволом, другие оказались в ловушке между ветвей и утонули. Еще 11 детей попали в больницу.

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