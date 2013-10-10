IT: Стив Джобс

Фото: ИТАР-ТАСС

Стив Джобс - американский предприниматель, один из основателей корпорации Apple, признанный пионер эры IT-технологий. Родился 24 февраля 1955 г. в Сан-Франциско (Калифорния), умер от рака 5 октября 2011 г. в Пало-Альто (Калифорния). После школы с 1972 по 1974 год получал образование в Рид-колледже - частном гуманитарном университете, одном из самых дорогих в Америке, который так и не окончил, увлекшись дзэн-буддизмом.

В конце 1970-х годов Стив Джобс и его друг Стив Возняк разработали один из первых персональных компьютеров, обладавший большим коммерческим потенциалом. Компьютер Apple II стал первым массовым продуктом компании Apple, созданной по инициативе Стива Джобса. Позже Джобс увидел коммерческий потенциал графического интерфейса, управляемого мышью, что привело к появлению компьютеров Apple Lisa и, год спустя, Macintosh (Mac).

За свои изобретения Джобс был удостоен национальной медали США в области технологий и инноваций (1985 г.) и премии Джефферсона (1987 г.).

До 2011 года Стив Джобс был председателем совета директоров и генеральным директором компании Apple. Также был одним из основателей и руководителем киностудии Pixar.