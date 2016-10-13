Жилые дома и детский сад построят в центре Москвы на месте промзоны

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Жилой комплекс построят на территории бывшего завода в центре Москвы. Проект градостроительного плана земельного участка одобрила градостроительно-земельная комиссия.

Под реорганизацию попал бывший завод на Электрическом переулке, владение 1, владение 3/10, строение 3.

Здесь появятся жилые дома, детский сад, гостиница и офисные помещения. Жилой комплекс займет почти 90 тысяч квадратных метров.

Сейчас здесь находятся капитальные объекты площадью 48 тысяч 300 квадратных метров. Часть из них снесут.