13 октября 2016, 16:07

Город

Жилые дома и детский сад построят в центре Москвы на месте промзоны

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Жилой комплекс построят на территории бывшего завода в центре Москвы. Проект градостроительного плана земельного участка одобрила градостроительно-земельная комиссия.

Под реорганизацию попал бывший завод на Электрическом переулке, владение 1, владение 3/10, строение 3.

Здесь появятся жилые дома, детский сад, гостиница и офисные помещения. Жилой комплекс займет почти 90 тысяч квадратных метров.

Сейчас здесь находятся капитальные объекты площадью 48 тысяч 300 квадратных метров. Часть из них снесут.

жилые дома социальные объекты детский сад промзона строительство и реконструкция

