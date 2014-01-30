Утром и днем на ГУМ-катке можно покататься бесплатно

На знаменитом ГУМ-катке на Красной площади можно покататься и бесплатно. В будни это можно сделать с 10.00 до 16.00, в выходные и праздники - с 10.00 до 12.00.

Это правило касается как взрослых, так и детей, и семейных пар, и пенсионеров. Нужно только приобрести в кассе бесплатный билет, сообщается в четверг на сайте торгового центра.

Правда, бесплатный прокат коньков предусмотрен только для детей до семи лет. Тем же, кому больше семи но меньше двенадцати, а также тем, кто старше 60, коньки от ГУМа обойдутся в 100 рублей за сеанс. Для всех остальных это будет стоить 250 рублей.

Точное время сеансов и другие подробности можно узнать по телефону (495) 788-43-43.

ГУМ-каток открывается уже в восьмой раз. В сезон 2013/2014 открытие произошло 1 декабря, что совпало с празднованием 120-летия со дня основания ГУМа.