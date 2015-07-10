Москвичей пригласили на ГУМовские велокатания по центру столицы

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

11 июля, в субботу, от стен ГУМа будет дан старт ГУМовских велокатаний. Тысячи москвичей смогут проехать по центру Москвы на велосипедах!

В увлекательных ГУМовских велокатаниях смогут принять участие все желающие: спортсмены и любители, с семьями или друзьями, с коллегами, соседями, родственниками и даже домашними питомцами!

Отсутствие велосипеда – не проблема! Если по какой-то причине желающие принять участие в велопробеге лишены средства передвижения – на помощь придет пункт проката велосипедов Bosco в Ветошном переулке у стен ГУМа. Так что во время пробега многие участники смогут убедиться сами: велосипеды Electra справедливо признаны самыми удобными в мире.

Сбор гостей и регистрация начнутся в 10.00 утра на улице Ильинка возле ГУМа. Назвав свое имя, каждый участник получит стартовый номер, карту маршрута и значок с порядковым номером.

Участникам маршрута, по традиции, составят компанию известные актеры, музыканты, телеведущие и спортсмены – добрые друзья ГУМа.

Стартуем ровно в полдень, в 12.00, под бой курантов на Спасской башне Кремля!

Длина маршрута составит 11 километров 120 метров и пройдет по Кремлевской набережной Москва-реки и Бульварному кольцу: Гоголевскому, Никитскому, Тверскому, Петровскому и Покровскому бульварам. Специально для велопробега маршрут будет перекрыт от автомобилей и абсолютно безопасен. На маршруте будет 5 контрольных пунктов, на которых нужно получить разноцветные браслеты.

Генеральный партнер – известный часовой бренд Tissot, партнер компания Electra подготовили подарки для cамых активных участников ГУМовских велокатаний. Счастливчики получат в подарок великолепный дуэт мужских и женских часов Tissot Le Locle Automatic Gent и Tissot Le Locle Automatic Lady из лимитированной коллекции, выпущенной к юбилею ГУМа, велосипеды Electra и комплекты экипировки из коллекции BOSCOFresh.

За ходом велопробега в режиме реального времени можно будет следить на Love Radio. Корреспонденты информационного партнера ГУМовских велокатаний не только сами будут крутить педали, но и делать прямые включения для радиослушателей.

Ждем вас на ГУМовских Велокатаниях! Присоединяйтесь!