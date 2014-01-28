Штрафовать судей за нарушение ПДД будет не просто - эксперт

Судей и дипломатов лишат "дорожной неприкосновенности"

Привлечь судью к ответственности на нарушение ПДД будет не так просто. Для этого нужно получить разрешение квалификационной коллегии судей, рассказал в эфире радио "Москва FM" председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин, комментируя решение МВД и Генпрокуратуры лишить дипломатов и судей дорожной неприкосновенности.

По его словам, на дороге все равны и все должны нести ответственность за нарушения ПДД. Принятие нового документа позволит общественности требовать его исполнения: "Теперь люди смогут потребовать наказать виновных по закону, следить, чтобы принятые меры полностью соблюдались", - отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел России планирует разрешить инспекторам ГИБДД отстранять от управления автомобилем иностранных дипломатов и судей за грубое нарушение ПДД.

Предполагается, что с машин дипломатов и судей можно будет снимать номера, а самих водителей отправлять на медосвидетельствования. Инициатором ужесточений, касающихся судей, выступила Генпрокуратура.

Сейчас если судья грубо нарушил ПДД и находится пьяный за рулем, инспектор не имеет право применять к нему никаких мер. В этом случае составляется лишь рапорт, который направляется в Генпрокуратуру, которая совместно с судейской коллегией принимает решение о санкциях.

По новым правилам водителя можно будет отстранить от управления и направить на медицинское освидетельствование.