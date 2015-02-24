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Происшествия

24 февраля, 15:02

Благодаря камерам видеонаблюдения раскрыли около 1,5 тысячи преступлений

ГИБДД видеонаблюдение улицы Артем Ермолаев криминал следствие суды дворы планшеты чп

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Благодаря камерам видеонаблюдения за прошедший год в городе раскрыли около 1,5 тысячи преступлений, сообщил на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Кроме того, в местах массового скопления горожан установили более 2,4 тысячи видеокамер. Для обеспечения безопасности в городе работают более 142 тысяч камер, подключенных к системе "Единый центр хранения и обработки данных". При этом более 118 тысяч камер установлено во дворах и подъездах, передает корреспондент M24.ru. Всего камерами оборудовано 24859 жилых домов столицы.

Напомним, в конце 2014 года в столице создали информационно-аналитическую систему мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности. Система стала частью единого информационного пространства города и взаимодействует с Единой городской автоматизированной системой обеспечения деятельности Открытого правительства.

В сфере коммунального хозяйства проходит оперативный мониторинг всей коммунальной техники, работающей на улицах Москвы. Вся мусоровывозящая техника при это оборудована системой ГЛОНАСС.

"Москва в цифрах": Видеонаблюдение в городе

Помимо этого, столичным полицейским выдали 1288 планшетов с приложением "Мобильный инспектор". С его помощью оформляется уже 55% административных правонарушений на дорогах и 35% всех ДТП в городе. Внедрение системы позволило сократить время оформления аварии на 20-25 минут.

Отметим, комплекс "Мобильный инспектор" представляет собой мобильное рабочее место (планшет) сотрудника Госавтоинспекции, подключенное к выделенному каналу связи, мобильный принтер и специальное программное обеспечение.

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Сотрудникам ГИБДД выдают планшеты на платформе Android, оснащенные двумя камерами, диктофоном и подключенные к мобильному принтеру. Это позволяет инспекторам "пробивать" по базам информацию о водителях и автомобилях, составлять и распечатывать протоколы. Пилотная эксплуатация "Мобильного инспектора" показала, что программа может сократить время оформления ДТП с 1 часа до 30 минут, протокола о правонарушении – с 30 до 15 минут.

С помощью планшетов инспекторы ДПС также имеют возможность проверять пропуска грузовиков и лицензии такси, получать оперативные сообщения из дежурной части, использовать справочную информацию - то есть "освежать" в памяти правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

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