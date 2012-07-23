На северо-востоке Москвы произошло ДТП, один человек пострадал

Ferrari врезался в УАЗ Patriot, перевозивший ящики с водкой. В результате ДТП серьезно пострадал водитель УАЗ
В районе метро "Отрадное" в 16:40 у дома № 20 по улице Декабристов произошло столкновение трех автомобилей, пишет РИА Новости.
Как сообщает очевидец, автомобиль Ferrari врезался в автомобиль УАЗ Patriot, который уступал дорогу другой иномарке.
В результате аварии пострадал водитель УАЗа, он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.