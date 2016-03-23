Число ДТП в местах установки камер наблюдения в Москве снизилось

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Количество ДТП в местах установки камер фото- и видеофиксации за два месяца текущего года снизилось вдвое. Такие данные приводит столичная Госавтоинспекция.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших в местах установки таких комплексов сократилось на 115 человек (54,8 процента), число раненых – на 113 человек (47,9 процента), погибших – на 12 (75 процента).

За этот период было вынесено более 675 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. В основном по фактам превышения скорости (48,9 процента от общего числа).

Отметим, что с апреля в Москве начинает свою работу новое подразделение дорожной полиции. Оно будет нацелено на выявление и пресечение преступлений на трассах столицы.

Новое подразделение будет аналогом ранее существовавшего батальона особого назначения. Патрульные будут оценивать автомобили по различным признакам и останавливать их, при появлении каких-либо подозрений.