"Электронную очередь" на оформление оружия запустят в Москве до конца года

Фото: ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Полиция уже закупила терминалы для запуска электронной очереди по выдаче лицензий на оружие. Об этом M24.ru рассказал начальник отдела в департаменте информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Михаил Прохоров. По его словам, все округа Москвы будут подключены к системе до конца 2014 года.

Как пояснил Прохоров, все техника для создания электронной очереди в 10 окружных подразделениях по лицензионно-разрешительной работе уже куплена и готова к работе. "Сейчас осталось только установить терминалы в подразделениях. Согласно нашему плану, до конца декабря эта работа будет завершена", - сказал Прохоров.

Ранее он заявлял, что терминалы будут типовыми. В них будет доступна запись в порядке "живой" очереди и на несколько дней вперед.

Напомним, чтобы получить лицензию на огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть травматику или газовое оружие, нужно предъявить медицинскую справку, выписки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Также нужен документ от участкового о том, что оружие будет храниться в сейфе или обитом железом ящике, куда не смогут попасть третьи лица. Для получения лицензии на охотничьи ружья, дополнительно нужна копия охотничьего билета. Через пять лет владения ружьем собственник имеет право ходатайствовать о получении винтовки. Документы необходимо принести в лицензионно-разрешительный отдел МВД или отправить их сканированные копии через портал госуслуг. Получать лицензию, однако, нужно лично. Она выдается на пять лет, после чего ее необходимо продлить.

Накануне правительство РФ приняло поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов. Они закрепили права граждан на ношение травматического оружия в целях самообороны. Как пояснила M24.ru руководитель движения "Право на оружие" Мария Бутина, до нововведений все жители страны не носили, а именно транспортировали оружие, поскольку слово "ношение" в законодательстве не было прописано.

"Носить травматику с собой в целях самообороны можно было и раньше, только там не было формулировки "ношение", была "транспортировка". Фактически этими поправками власти урегулировали коллизию между законом и постановлением правительства, сделав техническую правку термина", - рассказала Мария Бутина.

Она также отметила, что внесенные поправки ни в коем случае не разрешают ношение длинноствольного оружия. "Есть 6 статья закона "Об оружии", которая предполагает запрет на ношение длинноствольного оружия. Закон всегда является приоритетным по отношению к постановлению правительства", - пояснила руководитель движения "Право на оружие".

Майя Соерова