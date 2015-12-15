Штрафовать пьяных водителей только за присутствие в авто запретили

Наказывать пьяных водителей только за присутствие в авто запретили

Сотрудники ГИБДД часто ошибочно штрафуют водителей, находящихся в алкогольном опьянении, но не за рулем. Таких дел сейчас около 50 процентов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал авто-юрист Дмитрий Славнов.

"Человек может просто спать в машине или курить на парковке, а его уже штрафуют", – поделился Славнов.

Теперь количество подобных ошибок должно существенно сократиться. Верховный суд вынес решение, запрещающее штрафовать пьяных граждан только за присутствие в автомобиле. Автоинспекторам придется доказывать, что человек действительно управлял машиной в алкогольном опьянении.

По словам эксперта, все автомобили ГАИ и каждый инспектор оборудованы средствами видеофиксации. Суд должен принимать решение о наказании только на основании этих данных.

"Существующие ошибочные дела также могут быть пересмотрены", – добавил эксперт.

Напомним, в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил ужесточить ответственность за нетрезвую езду вплоть до изъятия автомобиля. Помимо этого, в Минюсте разработали законопроект, в котором предлагается помещать автомобили нетрезвых водителей на штрафстоянку до уплаты штрафа.

Добавим, что сейчас штрафы за употребление спиртного за рулем доходят до 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования ) наказание становится уголовным. В этом случае водителю будет грозить лишение прав на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.