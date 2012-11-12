"Огонек": понедельник, 12 ноября 2012 года

"В толерантных обществах люди счастливее"

Проект "Всемирное исследование ценностей" (World Values Survey) подводит итоги. Американский социолог и политолог Рональд Инглхарт, более 20 лет ведущий эту работу, рассказал "Огоньку" о том, какие ценности важны для россиян. Сергей Мельников, "Огонек".

Чрезвычайная оборонная ситуация

Главная новость минувшей недели: в отставку отправлен министр обороны Анатолий Сердюков, новым главой военного ведомства назначен Сергей Шойгу. Что сегодня оказалось главным в армейской повестке дня, выяснял "Огонек".

10 самых "послуживших" министров обороны

"Огонек" составил рейтинг глав военного ведомства России и СССР, посчитав сроки их пребывания в этой должности. "Огонек".

Дорогу осилит дающий

Фонд "Индем" представил исследование (руководитель Владимир Римский): как общество реагирует на правоохранителей. Мы выбрали из него самую острую проблему — отношений с ГИБДД. Ведь закон о нулевом промилле делает 50 миллионов российских водителей беспомощными против произвола автоинспекторов. "Огонек".

Простота и ярость

13 ноября в московской галерее "Проун" на "Винзаводе" открывается выставка плакатов и графики советского художника-карикатуриста Виктора Дени. Михаил Серафимов, "Огонек".

Рубрика "Характер"

Андрей Макаревич: "Мне никто никогда открытым текстом не говорил, что хорошо, что плохо,— это понималось само собой". "Огонек".

Сезон риска

Ноябрь для изрядной части нашей большой Родины — уже совсем зима. Для многих "северных" людей и труднодоступных территорий это главный рабочий сезон: только зимой сюда есть дорога, которая так и называется — зимник. Как устроено это российское ноу-хау, в каких условиях живут и с чем сталкиваются люди, которые здесь работают? Альбина Сысоева, "Огонек".

"Расстояния меряют крестами"

О том, как в ледяной пустыне между людьми налаживается хрупкая связь — зимняя дорога, "Огоньку" рассказал почетный работник транспорта России, завкафедрой "Проектирование дорог" СибАДИ Виктор Сиротюк. Беседовала Ольга Филина, "Огонек".

Иван Денисович в Кремле

50 лет назад в "Новом мире" была опубликована повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Архивисты утверждают: ее с полным основанием можно считать документом пленума ЦК КПСС. Леонид Максименков, "Огонек".

Антикультурный слой

Уникальный античный храм богини Деметры, о котором писал "Огонек", разрушен неизвестными вандалами. Владимир Тихомиров, "Огонек".