ГИБДД предложила упростить тестирование водителей на алкоголь

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В России предложили ввести упрощенное тестирование водителей на алкоголь – без понятых, видеосъемки и других формальностей. С такой инициативой выступили в ГИБДД. Способы борьбы с пьянством накануне обсуждали на совещании у министра открытого правительства Михаила Абызова представители Генпрокуратуры, ГИБДД и Минздрава.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", к чему приведет упрощенная система медосвидетельствования.

"Это чревато чудовищным взрывом коррупции. Думаю, это предложение не пройдет. Не зря столько лет выстраивали некую схему, которая более менее хорошо работает. Пьянство является большой проблемой за рулем, но это не самая важная проблема. На долю пьяных аварий приходится пять процентов от общего числа, и эта цифра сокращается каждый год. Сегодня у нас наказание за пьянство выше, чем во многих развитых странах", – пояснил он.

В России не упростят тестирование водителей на алкоголь – эксперт

Как пишет "Коммерсантъ", ГИБДД и Минздрав, в свою очередь, предложили направлять на лечение и реабилитацию не только пьяных, но и отказавшихся от освидетельствования водителей, а также устанавливать в машинах алкозамки.

Эту идею эксперт тоже не поддержал. "Что касается принудительного лечения – это тоже фантазии. Это может сделать только суд. Существует законная процедура. Другое дело, тех, кто второй раз задержан в нетрезвом виде за рулем, ставить на учет в наркодиспансер", – добавил он.

Напомним, в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил ужесточить ответственность за нетрезвую езду вплоть до изъятия автомобиля. Помимо этого, в Минюсте разработали законопроект, в котором предлагается помещать автомобили нетрезвых водителей на штрафстоянку до уплаты штрафа.

Добавим, сейчас штрафы за употребление спиртного за рулем доходят до 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования ) наказание становится уголовным. В этом случае водителю будет грозить лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.