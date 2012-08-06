На Ленинском проспекте Lexus насмерть сбил пешехода

ИТАР-ТАСС

На Ленинском проспекте 6 августа в 0.40 произошло ДТП. Автомобиль Lexus SC 430, который ехал по пятой полосе в направлении Калужской площади, у дома № 9 сбил женщину, шедшую навстречу движению.

От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

Водитель Lexus не пострадал. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в Следственное Управление ГУ МВД по Центральному округу. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются.

Добавим, что за последние полгода в Москве выросло количество погибших в ДТП. В абсолютных цифрах оно составило 329 человек, различные травмы получили более 6,5 тысяч участников дорожного движения.