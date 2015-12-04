Пьяных виновников ДТП хотят наказывать принудительным лечением

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Виновников ДТП, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, хотят обязать лечиться от зависимости. Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, соответствующий законопроект разрабатывается российским министерством здравоохранения.

В случае лишения водительский прав, виновник аварии должен будет обратиться в государственную или муниципальную медицинскую организацию для прохождения диагностики, профилактических мероприятий или лечения в связи с потреблением алкоголя, наркотических средств либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.

По словам собеседника агентства, с каждым годом растет процент ДТП с участием лиц, находящихся в состоянии опьянения. Так, в течение 2014 года по сравнению с 2013 года число таких аварий выросло 21,6 процента (до 16,5 тысячи). На 47,8 процента (до 3,4 тысячи) возросло число погибших в таких происшествиях и на 19,9 процента (до 23,2 тысячи) – число пострадавших.

"Данные статистические сведения указывают на необходимость принятия дополнительных мер, направленных на сокращение числа случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения", – отметил он.

Ранее сообщалось, что положительный результат алкотестера может стать основанием для проведения медицинского освидетельствования.

МВД предложило не измерять алкотестером количество алкоголя в дыхании автомобилиста, а лишь подтверждать факт его наличия. Если проверка даст положительные результат – нарушителя направят на медицинское освидетельствование.