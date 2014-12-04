На сайте ГИБДД появился список лицензированных автошкол

Список лицензированных автошкол за месяц вырос в три раза - на сайте ГИБДД появился обновленный перечень учебных заведений, которые соответствуют новым стандартам. По данным на 30 октября, их было 10, сейчас там порядка 30 автошкол. Полный список можно посмотреть в специальном сервисе столичной автоинспекции.

Согласно постановлению, подписанному 27 октября Дмитрием Медведевым, автошколы должны иметь лицензию, свой автопарк площадью в 0,24 гектара, преимущественно с современными марками машин. Обучать они должны по программам, разработанным Минобрнауки. Стоимость обучения в категории "В" составит 50 тысяч рублей.

Для получения прав нужно сдать три экзамена: теорию и два практических. Те, кто не смогли сдать один из экзаменов с третьего раза, смогут пройти повторную проверку не ранее, чем через 30 дней.

Также новые правила увеличивают срок действия оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев. При этом заявление о допуске к экзаменам и выдаче прав может быть подано через портал Госуслуг.

Отметим, на 1 декабря в инспекцию обратились почти 5 тысяч автошкол с заявлением о согласовании обучающих программ. Еще около 4 тысяч школ проверят на соответствие технической базы.

Услугами сервиса за месяц уже воспользовались больше 320 тысяч человек.

Как изменились правила подготовки водителей в автошколах

Ранее M24.ru сообщало, что после введения новых стандартов обучения требования к автошколам ужесточились, что поставило на грань исчезновения более 80 процентов учебный заведений в Москве. Даже хорошие школы, имеющие сильный состав преподавателей, не смогли преодолеть этот барьер и вынуждены были закрыться.

В то же время сдавать на права теперь можно по месту обращения, а не по месту регистрации. Учебное вождение разрешили ночью. В случае несдачи практического экзамена, его можно пересдавать в течение полугода после теоретического, а не трех месяцев.

Напомним, 29 ноября в России вступили в силу новые правила дорожного движения. Введен запрет на обгон на "зебре". Причем не имеет значения, есть на пешеходном переходе люди или нет. Изменения также коснулись велосипедистов и водителей скутеров.

Теперь при пересечении проезжей части по пешеходному переходу они обязаны слезть с велосипеда или скутера. В противном случае придется заплатить штраф - 800 рублей. Если же водитель не пропустил пешехода, то ему придется расстаться с суммой в полторы тысячи рублей.

Кроме того, теперь автомобилистам, чтобы вернуть водительское удостоверение, придется пересдавать теоретический экзамен в Госавтоинспекции.