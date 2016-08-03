Сотрудникам ГИБДД запретили фиксировать нарушения на мобильные комплексы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать мобильные средства фотовидеофиксации нарушений. Такое поручение дал глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Также на основании письма Колокольцева дорожным полицейским запретили пользоваться ручными радарами, измеряющими скорость.
В Москве работают 902 стационарных комплекса фото- и видеофиксации, в этом году власти планируют установить еще 500 камер слежения. Дорожные камеры регистрируют превышение скорости и движение по выделенным линиям общественного транспорта.
Превышение скорости на 60–80 километров карается штрафом в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода. Если же скорость превышена на 80 километров в час и более, человеку грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на шесть месяцев. Незначительное превышение скорости на 20–40 километров в час предусматривает штраф в размере 500 рублей.
