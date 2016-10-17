Фрейдистские мотивы в искусстве обсудят в ГЦСИ

Фото: wikimedia.org

17 октября в ГЦСИ искусствовед Виталий Пацюков прочитает лекцию " Мир сверхличного. Сюрреализм и З.Фрейд. Сновидение и его технологии в искусстве". Об этом сообщается на сайте центра.

Мастера сюрреализма – Макс Эрнст, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Поль Дельво – не раз обращались к понятию "мир сверхличного" в своем творчестве. Как сюрреализм сочетался с метафизическими проявления искусства, как в нем проявлялись фрейдовские "сновидческие" стратегии бессознательного и поговорят в Центре современного искусства.

Тем же вечером с гостями разберут оперу Казимира Малевича "Победа над солнцем" и постановку Сергея Дягилева "Парад", а затем поговорят о творчестве Александра Родченко.