17 октября 2016, 10:25

Культура

Фрейдистские мотивы в искусстве обсудят в ГЦСИ

Фото: wikimedia.org

17 октября в ГЦСИ искусствовед Виталий Пацюков прочитает лекцию " Мир сверхличного. Сюрреализм и З.Фрейд. Сновидение и его технологии в искусстве". Об этом сообщается на сайте центра.

Мастера сюрреализма – Макс Эрнст, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Поль Дельво – не раз обращались к понятию "мир сверхличного" в своем творчестве. Как сюрреализм сочетался с метафизическими проявления искусства, как в нем проявлялись фрейдовские "сновидческие" стратегии бессознательного и поговорят в Центре современного искусства.

Тем же вечером с гостями разберут оперу Казимира Малевича "Победа над солнцем" и постановку Сергея Дягилева "Парад", а затем поговорят о творчестве Александра Родченко.

Место: ул. Зоологическая, 13

Время: 19:30

Цена билета: 200 рублей

