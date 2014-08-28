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Жизнь в мире

28 августа 2014, 17:07

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились во Франции

Франция свадьба Анджелина Джоли Брэд Питт жизнь в мире

Фото: www.facebook.com/MrandMrsSmithMovie

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в субботу во Франции, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя актеров.

Голливудские актеры вместе с 2005 года. Семья воспитывает шестерых детей, трое из которых приемные, а трое – родные. В 2006 году у пары родилась дочь, а в 2008 году – двойня (мальчик и девочка).

Питт родился 18 декабря 1963 года в очень религиозной семье в городе Шауни (штат Оклахома). До того как стать актером, Брэд успел поработать водителем, перевозчиком мебели и даже зазывалой в сети ресторанов.

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Начиная свое восхождение на актерский пьедестал, Питт снимался в телесериалах и небольших кинопроектах. В 1988 году он получил главную роль в фильме "Темная сторона Солнца", но из-за охватившей Югославию, где проходили съемки картины, гражданской войны отснятый материал долгое время считался утерянным. Фильм вышел на экраны лишь спустя 10 лет – в 1998 году.

1991 год стал для Питта по-своему переломным: он снялся в картине "Тельма и Луиза", после которой успешные роли просто "посыпались" на актера – вышли такие фильмы с его участием, как "Там, где течет река", "Легенды осени", "Интервью с вампиром". Брэд неоднократно становился номинантом самых престижных кинопремий, в том числе "Золотого глобуса" и "Оскара". Талантливый актер долгое время был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

Анджелина Джоли – обладательница премии "Оскар" за роль второго плана в "Прерванной жизни" (Girl, Interrupted), родилась 4 июня 1975 года. Актриса снималась в фильмах "Джиа" (Gia), "Угнать за 60 секунд" (Gone in Sixty Seconds), "Мистер и миссис Смит" (Mr & Mrs Smith).

Актриса дважды была замужем – за Джонни Ли Миллером и Билли Бобом Торнтоном, известна своей бурной молодостью. Кроме того, Джоли - активный гуманитарный деятель и является послом доброй воли ООН.

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