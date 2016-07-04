Франция разгромила Исландию в четвертьфинале Евро-2016

Фото: ТАСС/Imago

Сборная Франция разгромила Исландию в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Хозяева одержали победу со счетом 5:2.

В первом тайме французы забили сразу четыре мяча. Но исландцы так просто сдаваться не собирались – в начале второго тайма мяч в ворота хозяев забросил Колбейнн Сигторссон. Почти сразу же очередным голом ответил на атаку исландцев Ольвье Жиру. Под конец основного времени "чудо"-сборная забила в ворота французов еще один мяч, но ситуация в матче была уже предельно ясна.

Сборная Франция встретится в полуфинале со сборной Германии, которая накануне одержала победу над итальянцами в серии пенальти.