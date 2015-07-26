Даниил Квят впервые поднялся на подиум "Формулы-1" на Гран-при в Венгрии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Гонщик "Ред Булла" Даниил Квят занял второе место на Гран-при в Венгрии. Таким образом, россиянин впервые в карьере поднялся на подиум в "Формуле-1".

Победителем десятого этапа чемпионата "Ф-1" стал Себастьян Феттель из "Феррари". Квят финишировал всего на 5,7 секунды позднее немецкого гонщика, но ко времени россиянина было добавлено 10 секунд за нарушение при обгоне.

Замкнул тройку лидеров партнер Квята по "Ред Булл" австралиец Дэниел Риккьярдо.

Также в первой десятке финишировали: 4. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"), 5. Фернандо Алонсо ("Макларен"), 6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), 7. Ромен Грожан ("Лотус"), 8. Нико Росберг ("Мерседес"), 9. Дженсон Баттон ("Макларен"), 10. Маркус Эрикссон ("Заубер").

Следующий этап пройдет 21-23 августа в Бельгии.