Автогонщика "Формулы-1" Жюля Бьянки вывели из комы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Пилот российской команды "Формулы-1" "Маруся" француз Жюль Бьянки выведен из состояния искусственной комы, сообщает "Р-Спорт". Спортсмен получил тяжелые травмы в начале октября в ходе Гран-при Японии.

Автогонщика перевезли из японской клиники в одну из больниц Ниццы, где он продолжит реабилитацию. Бьянки дышит без посторонней помощи, но находится без сознания в критическом состоянии.

Врачи воздерживаются от прогнозов, но сходятся во мнении, что гонщику в любом случае не удастся вернуться на трек.

Пилот попал в аварию 5 октября в ходе Гран-при Японии. Бьянки врезался в эвакуатор, который выехал на трассу из-за вылета "Заубера" Адриана Сутиля. Машину француза бросило прямо под эвакуатор, в результате чего гонщик получил тяжелые травмы головы.

Бьянки доставили в больницу префектуры Миэ, где ему сделали операцию. Позднее пилот был введен в состояние искусственной комы.