17 мая 2017, 11:15

Не так посчитали: российские режиссеры пожаловались на Forbes

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российские режиссеры, включенные в список наиболее успешных кинематографистов, составленный накануне Forbes, считают подсчеты журнала не совсем корректными, поскольку издание учитывало кассовые сборы кинолент в долларах США. Об этом сообщает РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывалась положительная разница между бюджетом, затраченным на производство фильмов, и сборами в прокате. Для составления отбирались ленты, которые были сняты после 2000 года.

Создатель фильма "Защитники" Сарик Андреасян считает, что правильнее было бы делать подсчеты в рублях.

"Мне кажется, что эти подсчеты не совсем корректны. Во-первых, правильно было бы считать в рублях. Ведь 10 миллионов долларов сейчас и 10 лет назад – совершенно разные суммы. Во-вторых, при подсчетах у одних фильмов взяты сборы только в России, у других – в мире. Хотелось бы единую точку отсчета", – сказал режиссер.

Его мнение разделяет автор картины "Горько!" Жора Крыжовников.

"Я, конечно, рад, что присутствую в списке, но Forbes считает кассовые сборы в долларах на момент выхода фильма в прокат, суммируя доход от всех фильмов режиссера. Но у кого-то их 10, а у кого-то три, как у меня, что не совсем корректно", – отметил Крыжовников.

Ранее российский журнал Forbes впервые составил рейтинг наиболее коммерчески успешных отечественных режиссеров.

Первое место занял Тимур Бекмамбетов. Его фильмы принесли 430 миллионов долларов дохода, самым кассовым стал "Особо опасен". Он собрал в прокате на 341,4 миллиона долларов больше, чем стоило производство.

На второй строчке оказался Леван Габриадзе. Его доход составил 79,3 миллиона долларов, а самым кассовым среди его работы был признан фильм "Убрать из друзей".

На третьем месте – Федор Бондарчук с доходом 69 миллионов долларов. Его самой успешной лентой стал "Сталинград".

Далее в рейтинге следуют Николай Лебедев ("Волкодав из рода Серых Псов"), Дмитрий Дьяченко ("О чем еще говорят мужчины"), Жора Крыжовников ("Горько!"), Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе 3"), Сарик Андреасян ("Служебный роман. Наше время"), Андрей Кравчук ("Адмирал") и Кирилл Кузин ("Самый лучший фильм").

