Не так посчитали: российские режиссеры пожаловались на Forbes

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российские режиссеры, включенные в список наиболее успешных кинематографистов, составленный накануне Forbes, считают подсчеты журнала не совсем корректными, поскольку издание учитывало кассовые сборы кинолент в долларах США. Об этом сообщает РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывалась положительная разница между бюджетом, затраченным на производство фильмов, и сборами в прокате. Для составления отбирались ленты, которые были сняты после 2000 года.

Создатель фильма "Защитники" Сарик Андреасян считает, что правильнее было бы делать подсчеты в рублях.

"Мне кажется, что эти подсчеты не совсем корректны. Во-первых, правильно было бы считать в рублях. Ведь 10 миллионов долларов сейчас и 10 лет назад – совершенно разные суммы. Во-вторых, при подсчетах у одних фильмов взяты сборы только в России, у других – в мире. Хотелось бы единую точку отсчета", – сказал режиссер.

Его мнение разделяет автор картины "Горько!" Жора Крыжовников.

"Я, конечно, рад, что присутствую в списке, но Forbes считает кассовые сборы в долларах на момент выхода фильма в прокат, суммируя доход от всех фильмов режиссера. Но у кого-то их 10, а у кого-то три, как у меня, что не совсем корректно", – отметил Крыжовников.