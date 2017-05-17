Не так посчитали: российские режиссеры пожаловались на Forbes

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Российские режиссеры, включенные в список наиболее успешных кинематографистов, составленный накануне Forbes, считают подсчеты журнала не совсем корректными, поскольку издание учитывало кассовые сборы кинолент в долларах США. Об этом сообщает РИА Новости.
При составлении рейтинга учитывалась положительная разница между бюджетом, затраченным на производство фильмов, и сборами в прокате. Для составления отбирались ленты, которые были сняты после 2000 года.
Создатель фильма "Защитники" Сарик Андреасян считает, что правильнее было бы делать подсчеты в рублях.
"Мне кажется, что эти подсчеты не совсем корректны. Во-первых, правильно было бы считать в рублях. Ведь 10 миллионов долларов сейчас и 10 лет назад – совершенно разные суммы. Во-вторых, при подсчетах у одних фильмов взяты сборы только в России, у других – в мире. Хотелось бы единую точку отсчета", – сказал режиссер.
Его мнение разделяет автор картины "Горько!" Жора Крыжовников.
"Я, конечно, рад, что присутствую в списке, но Forbes считает кассовые сборы в долларах на момент выхода фильма в прокат, суммируя доход от всех фильмов режиссера. Но у кого-то их 10, а у кого-то три, как у меня, что не совсем корректно", – отметил Крыжовников.
Первое место занял Тимур Бекмамбетов. Его фильмы принесли 430 миллионов долларов дохода, самым кассовым стал "Особо опасен". Он собрал в прокате на 341,4 миллиона долларов больше, чем стоило производство.
На второй строчке оказался Леван Габриадзе. Его доход составил 79,3 миллиона долларов, а самым кассовым среди его работы был признан фильм "Убрать из друзей".
На третьем месте – Федор Бондарчук с доходом 69 миллионов долларов. Его самой успешной лентой стал "Сталинград".
Далее в рейтинге следуют Николай Лебедев ("Волкодав из рода Серых Псов"), Дмитрий Дьяченко ("О чем еще говорят мужчины"), Жора Крыжовников ("Горько!"), Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе 3"), Сарик Андреасян ("Служебный роман. Наше время"), Андрей Кравчук ("Адмирал") и Кирилл Кузин ("Самый лучший фильм").