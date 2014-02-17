На "Флаконе" пройдет финский фестиваль с катанием в упряжках и баней

28 февраля в Финляндии и Карелии отмечают День Калевалы – это карнавал с театральными представлениями, костюмированными шествиями и песенными марафонами. Все это можно будет увидеть на "Флаконе" 28 февраля и 1 марта. Также там устроят катания в собачьей упряжке, игры с хаски и угостят традиционной финской селедкой с медом.

Фото: Пресс-служба дизайн-завода

28 февраля в 20.00 покажут финское кино в клубе "Кино и Макаров в одном Флаконе". Фильм "Вот и мы, жизнь!" финского режиссера Тапио Суоминена, рассказывающего о жизни трудных подростков из хельсинкских школ. Вход свободный.

С полуночи до 6.00 в пространстве Loft гостей ждут лучшие диджеи: Bvoice & Anrilov, Cross, Kolford, JaSha, а также специальный гость из Финляндии – Samuli Kemppi и ледяной бар. Вход свободный.

1 марта с 12.00 до 20.00 состоится фестиваль с театральными шоу, традиционными финскими угощениями и купанием в сауне под открытым небом.

На центральном дворе пройдут представления по мотивам "Калевальского карнавала", поставленные московскими уличными театрами. "Антикварный цирк" представит перформанс LOMA с акробатами, эквилибристами, жонглерами и танцорами. А проект Sasha I Sasha – перформанс "Все, что мы знаем о финнах" с женщинами-рыбами, финским трансом, стадами оленей.

Прямо на улице любителей финской сауны ждет огромный чан с водой, покачивающийся на цепях над тлеющими углями. Вода в нем нагреется до 42 градусов, и в ней будут душистые целебные травы. Для любителей соревнований пройдут гонки на снежных велосипедах. А для маленьких гостей пройдут увлекательные мастер-классы и ледяная рыбалка. Все посетители смогут отведать национальную финскую еду и выпить горячие финские напитки, приготовленные поварами в огромных чанах.

В пространстве Loft пройдет маркет финских продуктов, а в честь 100-летия Туве Янссон будет работать магазин зверушек из сказок писательницы. Также там состоится выставка детских рисунков, представленных на конкурс "Куда приводят мечты", в ходе которой победителю вручат главный приз – проживание в гостинице в столице Финляндии – Хельсинки.

Завершится фестиваль живым концертом финской группы Aves с авторской видео-инсталляцией.

Всем пришедшим на фестиваль в костюмах селедки, муми-троллей или героев "Калевалы", а также приведшим на мероприятие своих домашних оленей и хаски вход свободный.

Стоимость билетов на фестиваль - 400 рублей.